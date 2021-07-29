وزارة الصحة والبيئة: سلالة دلتا هي المسبب الرئيس للموجة الوبائية التي تجتاح البلد

2021/07/29 | 12:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الصحة والبيئة، أنَّ الفحوصات أثبتت أنَّ سلالة دلتا هي المسبِّب الرئيس للموجة الوبائية التي تجتاح البلد حاليا، بينما حذرت من موجات وبائية جديدة نتيجة قدرة الفيروس على التحور لمرات عديدة.

وسجلت وزارة الصحة 24 ألف إصابة في غضون اليومين الماضيين في حصيلة غير مسبوقة منذ بدء الجائحة

وقال مدير دائرة الصحة العامة رياض الحلفي، إنَّ الفحوصات التي أجريت في مختبرات خارج البلد وداخله اثبتت أنَّ السبب الرئيس لتوسع الإصابات المسجلة حاليا بكورونا هي سلالة دلتا.

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