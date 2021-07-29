التربية تباشر بتوزيع الكتب الدراسية بين المدارس بطبعات قديمة وجديدة

2021/07/29 | 12:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، الخميس، مباشرتها بتوزيع الكتب الدراسية بين المدارس ضمن استعدادات العام الدراسي الجديد (2021 ــ 2022).

وقال مدير عام تربية بغداد، حسين فالح الزوبعي في تصريح للاعلام الرسمي، تابعه NRTعربية، (29 تموز 2021)، إنه "تم تسلم كتب العام الدراسي الجديد (2021 ــ 2022) من مخازن الوزارة الرئيسة، والمباشرة بتوزيعها بحسب جدول دوري بين المدارس".

وأضاف، أن "بعض الكتب من الطبعة الجديدة، والبعض الاخر من طبعات سابقة".

عازيا السبب الى "عدم وجود عملية طباعة عامة للمناهج الدراسية كما كان معتمدا سنويا للاعوام الماضية بسبب الوضع الاقتصادي الحالي".

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