شاهد استعداد مضيفات الطيران لمواجهة الركاب المشاغبين في الجو

2021/07/29 | 12:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتلقى مضيفات الطيران تدريبًا على كيفية الدفاع عن النفس حيث أن عدد الركاب المشاغبين آخذ في الازدياد.تقرير مراسلنا، بيت مونتين.

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