بهاء الأعرجي: مقاطعة الانتخابات المقبلة هروب من العملية السياسية

2021/07/29 | 12:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي على انسحاب بعض الكتل السياسية والأحزاب من الانتخابات المقبلة.

وقال الأعرجي في تغريدة على تويتر ان قرار بعض الكتل السياسية، مقاطعة الانتخابات وإن كان مُحترماً إلاّ أنه لا يعني أكثر من التعبير عن آرائها وإن تضمّن بعض الأسباب والمخاوف التي عليها أن تعمل على تجاوزها وتذليلها لا الهروب بسببها، وليعلم الجميع أن انتخابات تشرين القادمة، أمل غالبية العراقيين فلا تحرمونهم من آمالهم.

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