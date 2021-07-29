2021/07/29 | 12:59 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعلام الأمني تعلن فتح تحقيق بحادث سقوط صاروخ كاتيوشا في المنصور ببغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس فتح تحقيق بحادثة سقوط صاروخ نوع كاتيوشا خلف جامع الرحمن في منطقة المنصور ببغداد.

وذكرت الخلية، في بيان، إن "القوات الأمنية تفتح تحقيقاً بحادثة سقوط صاروخ نوع كاتيوشا خلف جامع الرحمن في منطقة المنصور ببغداد، دون خسائر تذكر".

وبينت أن "انطلاقه كان في الساعة 420 من منطقة شارع فلسطين، حيث يشكل هذا الفعل الخارج عن القانون تهديدا للمواطنين داخل الأحياء السكنية الآمنة".

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