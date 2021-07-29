2021/07/29 | 13:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخوض لاعبة الجودو السعودية تهاني القحطاني مواجهة مع لاعبة إسرائيلية يوم غد الجمعة في أولمبياد طوكيو، في حدث أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما على خلفية انسحابات حصلت من مواجهات بين رياضيين عرب ومسلمين مع لاعبين إسرائيليين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أولمبياد طوكيو.. مواجهة سعودية إسرائيلية مرتقبة في الجودو الجمعة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أولمبياد طوكيو.. مواجهة سعودية إسرائيلية مرتقبة في الجودو الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).