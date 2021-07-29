وزارة الكهرباء تفرض لقاحات فيروس ’كورونا’ على الموظفين

2021/07/29 | 13:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الكهرباء، الخميس، فرض لقاحات فيروس كورونا على الموظفين.

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وبحسب وثيقة حصل "ناس" على نسخة منها، (29 تموز 2021)، فقد قررت وزارة الكهرباء "الزامية لقاح كورونا لكل الموظفين، فضلا عن فرض اجراءت عقابية بحق المتخلفين".

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