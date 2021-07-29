2021/07/29 | 13:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار كشف قائد القوة الجوية ورئيس الهيأة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، الفريق شهاب جاهد، عن خطة النادي للموسم الجديد، مؤكداً تمسك الادارة بالمدرب ايوب اوديشو لقيادة الفريق في الموسم المقبل .وقال جاهد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن" الهيئة الادارية عقدت اجتماعات مكثفة للخروج بخطة محكمة تحضيراً للموسم الجديد"، لافتاً إلى أن" جميع الخطط وضعت بدراية عالية وباستشارة اللجنة الفنية من خلال المدرب ايوب اوديشو بستقطاب من يعطي القوة والأفضلية للصقور". وأضاف جاهد أن" إدارة النادي اجتمعت بالمدرب ايوب اوديشو، قبل المباراة النهائية للدوري الممتاز، وبدوره أبدى استعداده بالاستمرار في قيادة فريق القوة الجوية للعام المقبل"، مشيراً الى أن" الادارة فتحت قنوات عدة بتجاه اللاعبين المحترفين، وهناك توجه للتعاقد مع لاعبين (سوبر)بمهارات عالية خصوصاً بعد انتقال ايمن حسين الى أم صلال القطري ". وتابع رئيس نادي القوة الجوية ان" ادارة النادي ستقوم اليوم بتسليم المكافآت التي وعدت بها اللاعبين حال الفوز بكأس العراق ، بالإضافة الى إقامة المعسكر التدريبي في بيلاروسيا أو اي مكان آخر حسب رغبة المدرب، وهنالك معسكرات اخرى ومباريات تجريبية على مستوى عالٍ لتحضير الفريق بشكل مثالي للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد القوة الجوية يكشف خطة النادي للموسم الجديد ويتمسك بخدمات اوديشو) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد القوة الجوية يكشف خطة النادي للموسم الجديد ويتمسك بخدمات اوديشو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).