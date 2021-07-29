في ظل عدم ارتباطه بأي فريق.. ميسي يجري حصة تدريبية مع أطفاله

2021/07/29 | 13:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ نشر الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي لا يرتبط بأي فريق حاليا بعد انتهاء عقده مع برشلونة في 30 يونيو الماضي، فيديو وهو يمارس كرة القدم مع طفليه تياغو، وماتيو إلى جانب طفل آخر.وبدا من خلال الفيديو، أن طفلي ميسي أكثر مهارة من الطفل الثالث الذي لم تتحدد هويته، حيث ظل الأخير يحاول الحصول […]

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