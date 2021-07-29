العراق يعلن تمديد أوقات الدوام الرسمي في مراكز تقديم لقاحات كورونا

2021/07/29 | 13:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعا الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، حميد نعيم الغزي، المواطنين كافة إلى الإسراع بتلقي اللقاحات التي وفرتها وزارة الصحة من مناشئ عالمية رصينة، ومصادق عليها من قبل منظمة الصحة العالمية، حفاظاً على حياتهم من الإصابة بوباء كورونا.وأكد …

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