النفط العراقية: نسعى لإدامة وتطوير الإنتاج بحفر مزيد من الآبار

2021/07/29 | 13:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حددت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، خطة المحافظة على معدلات إدامة الانتاج من الحقول النفطية ، فيما أشارت إلى أن اتفاق تقييد الانتاج وفق اتفاق اوبك + هو لفترة محددة، تنتفي الحاجة إليه بزوال التحديات والظروف .وقال وكيل وزارة النفط …

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