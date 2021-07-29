محافظ حلبجة يرحب بادارج هورامان ضمن لائحة التراث العالمي

2021/07/29 | 13:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت محافطة حلبجة يوم الخميس، بقرار منظمة اليونسكو بادراج منطقة هورامان ضمن قائمة التراث العالمي.

وقال آزاد توفيق محافظ حلبجة في تصريح خاص لـPUKmedia: ان قرار اليونسكو بادراج منطقة هورامان ضمن لائحة التراث العالمي، محل تقدير وترحيب، مهنئا شعب كوردستان شاكرا جهود المنظمة.

واضاف: ان فعاليات خاصة ستنظم في الشهر التاسع من الشهر الجاري بمنطقة هورمان للتعريف اكثر بتراث وتاريخ هورامان على مختلف الاصعدة.

وكانت وزارة الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان قد اصدرت الاربعاء بيانا بشان ادراج منظمة اليونسكو منطقة هورامان ضمن قائمة التراث العالمي.

وقالت الوزارة في بيان، انه في الجلسة 44 لجمعية التراث العالمي لمنظمة اليونسكو التي عقدت يوم الثلاثاء 27/7/2021، في مدينة فوجو الصينية وبحضور ممثلي 139 دولة، تم تسجيل منطقة هورامان كمنطقة ثقافية-تاريخية على مستوى العالم ضمن قائمة التراث العالمي.

وتقول منظمة اليونسكو، ان "منطقة هورامان وجبالها هي ثقافة سكان هورامان.



الهوراميون كجزء من الكورد يعيشون منذ 3000 عام قبل الميلاد في المنطقة، يقومون باعمال الزراعة وتربية الحيوانات في قلب جبال زاكروس، في محافظتي سنة وكرماشان على طول حدود غربي ايران، ويتكونون من جزئين رئيسيين، في الوسط والشرق زاورو (في محافظة سنة) وفي الغرب لهون (في محافظة كرماشان)".

واضافت، ان "سكان هورامان بقوا في المنطقة باستمرار وقضوا حياتهم، ويتميزون بخصال مختلفة منها البناء على الحجر، الكهوف، الجبال والاقامة في بقايا امكنة مؤقتة ودائمة، الاثار، الطرق، القرى، القلعة والعديد من الامور الاخرى".

وقالت الوزارة في البيان، "نهنئ انفسنا وقوميتنا وجميع سكان هورامان ونشكر جميع الذين بذلوا جهودا حثيثة على مدى سنوات للتوصل الى هذا الانجاز.



نشكر منظمة يونسكو وان مساعيها محل شكر".

من جانبه رحب الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني بحفاوة بقرار تعريف هورامان كمنطقة تراثية عالمية من قبل لجنة الثقافة والتراث في منظمة يونسكو، مشيرا الى ان القرار محل سرورنا جميعا.

واضاف طالباني في بيان، ان هورامان منطقة كوردستانية مهمة وتاريخية ولها الدور المتقدم في تطوير المجالات الثقافية والادبية والاجتماعية لشعبنا.

وقال الرئيس المشترك، ان الاتحاد الوطني الكوردستاني يهنئ شعب كوردستان العزيز بحرارة ومنطقة هورامان، متمنيا ان يكون الجميع متعاونين من اجل تطوير اكثر للمجال الثقافي والتراثي وحماية الاماكن القديمة.

وقال رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في تغريدة على منصة تويتر، بشأن ادراج هورامان ضمن قائمة التراث العالمي: ان هورامان رمز للتراث الكوردي الاصيل ومنجم للابداع والادب الكوردي.

وهنأ رئيس الجمهورية مواطني هورامان وجميع الشعب الكورد، مختتما تغريدته بوصف هورامان بجنة العشق مع اسطر شعرية عن هورامان، باللغة الكوردية.

PUKmedia خاص

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