خبير استراتيجي: التعاون الامني بين بغداد واقليم كوردستان ينهض بالعراق

2021/07/29 | 13:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف اللواء يحيى رسول الناطق الاعلامي باسم القائد العام للقوات المسلحة التعاون مع الاجهزة الامنية في اقليم كوردستان بالمميز، فيما اعتبر خبير استراتيجي تعاون اربيل وبغداد الامني يسهم في نهوض العراق.

وقال اللواء يحيى رسول في بيان اليوم الخميس اعلن فيه القبض على 20 ارهابيا خلال 48 ساعة، ان "جهاز مكافحة الإرهاب يواصل تعاونه المميز مع جهاز أسايش أقليم كوردستان في محافظة السليمانية بعد القبض على (3) عناصر من عصابات داعـش الإرهابية"، لافتاً إلى أن "عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم وصل إلى (20) عنصراً بأقل من 48 ساعة".

الخبير الاستراتيجي احمد الشريفي وفي حديث لـ PUKmedia، قال "منذ فترة ونحن نؤكد على حقيقة ان التعاون بين الجهد الامني الاتحادي واقليم كوردستان تؤثر بشكل مباشر على استدعاء التعاون الدولي وارسال رسائل اطمئنان بأن النظام السياسي في العراق يسير في الاتجاه الصحيح".

وأضاف بان "التنسيق بين القدرات الاتحادية والاقليم ليس فقط عنصر ايجابي لتحقيق التكامل في الميدان على مستوى القدرات الوطنية، وانما ايضا يشكل عنصرا مشجعا للارادة الدولية في المضي باتجاه تقديم الدعم والاسناد الاستخباري والمعلوماتي في مجال الحرب الالكترونية والاقمار الاصطناعية والرصد وعلى المستوى التعبوي في تقديم الدعم والاسناد".

ويرى الشريفي ان التنسيق بين الاجهزة الامنية في بغداد واقليم كوردستان عنصر مشجع ليس فقط للقطاعات العسكرية على اعتبار ان توحيد الخندق الوطني يشجع المؤسسات في حالة الاندماج ليرفع من معنوياتها وقدراتها القتالية، وانما وحدة الموقف وتنسيق المواقف يدل على ان المسار بدأ يتجه الى الاتجاه الصحيح وهذا عنصر مشجع للولايات المتحدة وحلفاءها، سواء كانت المانيا او بريطانيا او فرنسا او اي دولة اخرى فهي لديها رغبة للاستثمار في العراق وكلما كان العراق آمنا مستقرا ولديه موارد وطنية وقادر على ضبط ايقاع الاحداث ميدانيا فهذه الدول ستتشجع وتندفع باتجاه حملة اعمار واستثمار واسعة في العراق.

وتابع الشريفي "في الحقيقة بهذا التعاون المشترك بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقليم نفتح ابوابا واسعة جدا للنهوض بالواقع العراقي ابتداء من الملف الامني والعسكري وانتهاء بالملف الخدمي والاقتصادي".

PUKmedia / خاص

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