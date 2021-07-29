الدهلكي: زيارة رئيس البرلمان الى نينوى حركت المياه الراكدة

2021/07/29 | 13:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد القيادي في تحالف تقدم ورئيس لجنة العمل والهجرة والمهجرين البرلمانية النائب رعد الدهلكي، ان مبادرة رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي في زيارة محافظة نينوى والوقوف على جميع مشاكلها والخروج بنتائج فعلية وقرارات ملموسة بعيدا عن التصريحات الرنانة من البعض، هي خطوة مهمة لتخفيف أعباء ابنائها وانقاذهم من الواقع المتردي والروتين القاتل الذي كان سببا في عدم أعمارها حتى اللحظة.

وقال الدهلكي في بيان صحفي، ان “رئيس البرلمان حرك المياه الراكدة في نينوى، وخلق جو من التفاؤل لدى أهلها في غد افضل، بعد شعورهم باليأس من الوعود والشعارات وحجم المعاناة التي عاشوها بسبب الدمار الكبير والروتين القاتل الذي تركهم في ظروف لا تسر عدوا او صديق، كانت تلك الخطوة انعطافة مهمة، حيث خرج الحلبوسي بثوب رئيس مجلس النواب العراقي وممثل لكل العراق ارضا وشعبا وليس كممثل او مدافع عن محافظة، وترك رقعته الانتخابية وذهب الى مناطق اخرى للدفاع عن حقوق ابنائها ومتابعة احوالهم وانصافهم والوقوف معهم جنبا الى جنب”.

واضاف الدهلكي، ان “خطوة رئيس مجلس النواب، بالوقت الذي نثني عليها وندعمها بقوة ونباركها ، فاننا نتوقع ان نراها قريبا في محافظات اخرى تعاني ظروف صعبة وقاسية وتحديات كبيرة، ومن بينها محافظة ديالى، التي يعلم الجميع حجم الصراع والتحديات التي تعيشها خصوصا في هذه الفترة، والتي يحتاج أهلها لوقفة ابوية من شخص رئيس البرلمان لرفع معنوياتهم وخلق الشعور لديهم بأن المستقبل أفضل”، مشددا على ان “الحلبوسي يحمل اليوم على عاتقه مسؤولية كبيرة وبحاجة الى مواقف توازي حجم هذا التحدي والمسؤولية وهو القادرعليها و سنكون من الداعمين له بكل قوة للوصول الى بر الامان.

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