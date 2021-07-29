بينهم ارهابيون.. القبض على 20 ارهابيا في بغداد وضبط مواد مخدرة واسلحة

2021/07/29 | 13:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، القبض على 20 ارهابيا وفق مواد قانونية مختلفة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، وتنسيق استخباري عالِ المستوى مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد ومديرية الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت قوة من اللواء (59) في فرقة المشاة السادسة من إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة (4/1) إرهاب بعد نصب كمين محكم في منطقة السلمان شمالي بغداد".

وفي السياق ذاته "تمكنت قوة من اللواء الثامن شرطة اتحادية من إلقاء القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب في منطقة الطارمية".وأضاف البيان، أن "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد تمكنت من اعتقال ثمانية متهمين بالتزوير، وترويج المخدرات، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وضبط كميات من مادة الكريستال، و(16) حبة مخدرة، و(5) أجهزة تعاطي المخدرات، و(7) مسدسات، و(67) اطلاقة عتاد مختلفة، ومنصة سلاح هاون عيار (120) ملم".

واشار الى، ان "قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية من اعتقال (9) متهمين بتهم: ترويج المخدرات، والسرقة، والقتل، بينهم متهمة بالتزوير، وضبط أسلحة وأعتدة، ومواد مخدرة، في جانب الكرخ"، لافتا الى انه "تم تسليم الملقى القبض عليهم والمواد إلى الجهات المختصة".

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