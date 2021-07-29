2021/07/29 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

أفاد مصدر طبي، اليوم الخميس، بتسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة ذي قار.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة ذي قار والمؤسسات الصحية في المحافظة، سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 1013 اصابة جديدة بفيروس كورونا".

وأضاف، أن "الحصيلة تمثل ارتفاعاً غير مسبوق بمعدل الإصابات بالمحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يتفشى بذي قار ويرفع معدل الإصابات بشكل غير مسبوق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يتفشى بذي قار ويرفع معدل الإصابات بشكل غير مسبوق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).