لجنة الصالات تعلن منهاجها الكروي للموسم المقبل

2021/07/29 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت لجنة الصالات في الهيأة التطبيعية، اليوم الخميس، منهاجها الكروي للموسم المقبل 2021 / 2022.

وذكرت اللجنة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "يوم (8/10/2021) سيكون موعداً لإنطلاق الدوري الممتاز لكرة الصالات، والمؤتمر الفني لبطولتي الدوري والكأس في العشرين من أيلول المقبل، على أن يكون الخامس من تشرين الأول موعداً أخيراً لتسلم الكشوفات".

وأضافت، أن "ناديي (اوروك وبلدية الناصرية) هبطا إلى الدرجة الأولى، وتأهل ناديي (الظفر والمرور) إلى مصاف أندية الدوري الممتاز".

ودعت لجنةُ كرة الصالات، الأندية الراغبة بالمشاركة في بطولة الكأس الى "إرسال طلباتهم إلى مقر اللجنة في الهيأة التطبيعية".

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