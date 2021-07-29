الصحة تعلن وصول أدوية لعلاج مرضى كورونا

2021/07/29 | 13:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) في وزارة الصحة والبيئة، وصول شحنة من مادة (remdesivir 100mg) مضاد فايروسي يستعمل لعلاج مرضى فايروس كورونا.وقال مدير عام “كيماديا” علي حسن البلداوي في بيان , انتلقى”النور نيوز” نسخة منه، انه “تم انجاز كافة الاجراءات الكمركية المتعلقة بعقود هذه المواد بعد وصولها …

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