وصول شحنـة ادوية لعلاج مرضى كورونا في العراق

2021/07/29 | 13:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن وصول شحنة من مادة (remdesivir 100mg) المضاد الفايروسي المستخدم لعلاج مرضى فايروس كورونا.وذكـر مدير الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) علي البلداوي، في بيان صحفي :" تم انجاز كافة الاجراءات الكمركية المتعلقة بعقود هذه المواد ، بعد وصولها ،تمهيدا لتسلمها من الجهات المتعاقد معها ، وتوزيعها على مراكز علاج مرضى كورونا"./انتهى5

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