2021/07/29 | 13:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اكد وزير التخطيط خالد بتال النجم :" ان ميناء الفاو سيكون بصمة للعراق والعراقيين ، شأنه شأن البلدان الاخرى المتطورة ".وقال الوزير ، خلال زيارته ميناء الفاو الكبير برفقة محافظ البصرة اسعد العيداني:" ان مشروع ميناء الفاو الكبير هو تحد للعراق والعراقيين وسيكون واجهة بحرية مهمة ومستقبلا واعدا ".واضاف :" هناك خطوات لاحقة لهذا الميناء ومشاريع ستراتيجية اخرى".وكان وزير التخطيط خالد بتال النجم،وصل الى البصرة امس وزار يرافقه محافظ البصرة اسعد العيداني ، المدينة الرياضية في البصرة للاطلاع على الاستعدادات الجارية لاقامة بطولة خليجي ٢٥./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط : ميناء الفاو سيكون بصمة للعراق والعراقيين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التخطيط : ميناء الفاو سيكون بصمة للعراق والعراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).