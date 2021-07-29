2021/07/29 | 13:12 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعلام الامني: فتح تحقيق بحادث سقوط صاروخ كاتيوشا في المنصور ببغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/29 | 13:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الامني: فتح تحقيق بحادث سقوط صاروخ كاتيوشا في المنصور ببغداد) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الامني: فتح تحقيق بحادث سقوط صاروخ كاتيوشا في المنصور ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).