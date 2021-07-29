شاهد اللحظات الاولى بعد سقوط مروحية عراقية في آمرلي | فيديو

2021/07/29 | 13:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سقط خمس ضحايا بينهم ضابط برتبة عقيد وآخر برتبة رائد، الخميس، إثر تحطم طائرة مروحية عراقية، في مدينة آمرلي في محافظة صلاح الدين.

وقال مصدر أمني إن الحادث تسبب باحتراق الطائرة وتم إخراج خمس جثث منها، من دون معرفة أسباب الحادث حتى الآن

من جهتها نعت قيادة العمليات المشتركة سقوط كل من، العقيد طيار أسامة طارق عبد عبيد، الرائد طيار علي فاضل غضبان، نائب ضابط لؤي حاتم فرحان، نائب ضابط أثير فائز إبراهيم، نائب ضابط وسام علي سفيح، وهم طاقم طائرة هليكوبتر.



وأضاف البيان أن المروحية سقطت وقع خلال تأديتها مهمة قتالية.

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