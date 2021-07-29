شركات عالمية تتنافس للحصول على إستثمار مطار الأنبار

2021/07/29 | 13:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشف محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، اليوم الخميس، عن تنافس 4 شركات عالمية للحصول على فرصة استثمار مطار المحافظة.وقال الدليمي لوكالة الأنباء العراقية، ان “الموازنة العامة لعام 2021 أقرت تمويل المشاريع المستمرة، لذلك فان المحافظة ترسل إلى وزارة التخطيط نسبة الانجاز والاخيرة تأمر بالصرف”.وأضاف، ان “الدفعة الأولى كانت 76 …

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