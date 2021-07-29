اندلاع حريق داخل مجمع تجاري في بغداد (صور)

2021/07/29 | 14:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيطرت فرق الدفاع المدني، الخميس، على حادث حريق اندلع داخل مخزن خلفي تابع الى بناية مكونة من طابقين متخذ كـ مخزن لمجمع "كلشي وكلاشي" التجاري في منطقة بغداد الجديدة جنوب شرق العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقى NRTعربية (29 تموز 2021)، انه "طوقت وعزلت فرق الدفاع المدني النيران التي اندلعت داخل المخزن لمليء بالبضائع البلاستيكية والمنزلية ومخالف لتعليمات السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني بعدم تشييد المخازن باستخدام الواح السندويج بنل سريع الاشتعال، ومنعت الفرق من امتداد النيران إلى طوابق البناية والابنية التجارية المجاورة لموقع الحادث واخمدت النيران دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

وطلب الدفاع المدني، "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل المخزن المحترق".

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