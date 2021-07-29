الرئيس التونسي يطالب أكثر من 450 رجل أعمال باسترجاع أموال منهوبة للدولة

2021/07/29 | 14:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة موزعة من الحكومة التونسية للرئيس التونسي قيس سعيد في 26 تموز/يوليو 2021 وسط مؤيدين له في شارع الحبيب بو رقيبة في العاصمة التونسية © صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك/ا ف ب – تونس (أ ف ب) – طالب الرئيس التونسي قيس سعيّد من 460 رجل أعمال استرجاع أموال منهوبة من الدولة خلال […]

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