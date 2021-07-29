2021/07/29 | 14:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم

الخميس، إطلاق مبادرة استخدام مصادر

الطاقة المتجددة لخفض انبعاث الكاربون.

وذكر البنك في بيان، أنه "بالتعاون مع

اللجنة العليا للإقراض في مجلس الوزراء

اطلق مبادرة للتحو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يطلق مبادرة لحل ازمة الكهرباء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يطلق مبادرة لحل ازمة الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).