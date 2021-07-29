2021/07/29 | 14:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم

الخميس، القبض على ثلاثة متهمين بإطلاق

العيارات النارية على دار أحد

المواطنين بما يعرف "بالدكة العشائرية".

وذكرت المديرية في بيان، أن "قوة أمنية

مشتركة من فوج طوا

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