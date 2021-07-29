2021/07/29 | 15:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخيّم على محافظة درعا جنوبي سوريا أجواء حرب بعد هدوء نسبي فرض نفسه لمدة ثلاثة أعوام، بموجب اتفاق "التسوية" الموقع في أواخر عام 2018.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أجواء حرب في درعا السورية وتطورات تعيد المشهد "إلى المربع الأول" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أجواء حرب في درعا السورية وتطورات تعيد المشهد "إلى المربع الأول" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).