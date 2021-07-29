سائق ’تريلة’ في الـ 17 من العمر يدهس راكب دراجة غرب العاصمة

2021/07/29 | 15:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

توفي شاب يستقل دراجة نارية، الخميس، إثر حادث مروري غربي العاصمة بغداد

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وقال مصدر محلي لـ"ناس"، (29 تموز 2021)، أن "حادث صدام وقع بين مركبة من نوع (تريلة أكتروز) يستقلها شاب يبلغ من العمر 17 عاما ودراجة نارية نوع (يوماها)".

وأضاف المصدر، أن "الحادث أدى إلى وفاة صاحب الدراجة الذي يبلغ من العمر 36 عاماً ويعمل بناءً في منطقة أبو غريب غرب العاصمة بغداد"، مبيناً أنّ "الإجراءات الأمنية اتخذت بحق سائق المركبة".

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