الخلية: الهجوم الصاروخي في بغداد نفذ من

2021/07/29 | 15:38 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، فتح تحقيق بالهجوم الصاروخي الجديد في بغداد.

وذكرت الخلية في بيان، 29 تموز/يوليو، أنّ "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بحادثة سقوط صاروخ نوع كاتيوشا خلف جامع الرحمن في منطقة المنصور ببغداد، دون خسائر تذكر".

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وأضاف البيان، أنّ "الصاروخ أطلق في الساعة 4:20 فجرًا من منطقة شارع فلسطين"، مشددًا أنّ "هذا الفعل الخارج عن القانون يشكل تهديدًا للمواطنين داخل الأحياء السكنية الآمنة".

وتخضع أحياء من العاصمة لهيمنة الفصائل المسلحة ومن بينها شارع فلسطين الذي تنتشر فيه مقرات لحركة "عصائب أهل الحق".

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