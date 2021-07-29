استئناف نينوى: تصديق اعترافات متهم انتحل صفة مدير مكتب الفريق أحمد أبو رغيف

2021/07/29 | 15:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ صدقت محكمة تحقيق نينوى، اليوم الخميس، أقوال متهما انتحل صفة لواء في وزارة الداخلية ومدير مكتب وكيل وزير الداخلية الفريق احمد ابو رغيف وقام بابتزاز المسؤولين في المحافظة.وقال الإعلام القضائي، في بيان، إن “المتهم انتحل صفة لواء في وزارة الداخلية ومدير مكتب الفريق احمد ابو رغيف لابتزاز مدراء الدوائر والمسؤولين في المحافظة […]

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