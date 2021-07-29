الاتحاد الوطني والتغيير يقرران تفعيل لجان الانتخابات

2021/07/29 | 15:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد اجتماع رفيع اليوم الخميس 29/7/2021 للاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير في مبنى المكتب السياسي للاتحاد الوطني بمدينة السليمانية.

المحور الرئيسي للاجتماع كان التباحث حول اخر التغيرات والتطورات السياسية والاقتصادية في اقليم كوردستان ةالعراق وتكثيف المساعي بهدف تقديم خدمات اكثر للمواطنين والرد على مطالب واحتياجات المواطنين.

وفي جانب اخر من الاجتماع، تم التصديق على تسمية قوباد طالباني رئيسا لتحالف كوردستان، حيث اكد الجانبان تاييد طالباني وانجاح التحالف.

وفي هذا الاطار، تقرر تفعيل لجان الانتخابات واكمال التحضيرات وتكثيف التنسيق بين الطرفين.

PUKmedia

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