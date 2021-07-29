2021/07/29 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ليلى_موسى بعد اندلاع الانتفاضات الشعبية في عدة بلدان شرق أوسطية على حكامهم الديكتاتوريين المستبدين عقب 2011 م، وفي ظل افتقاد غالبيتها لمشاريع بديلة تلبي تطلعات شعوبها التي ثارت من أجلها، كانت فرصة سانحة للعديد من الحركات الإسلاموية بالوصول إلى سدة السلطة، وبشكل خاص الحركات الإخوانية الإسلاموية، والتي اكتسبت في البداية تعاطفاً شعبوياً لادعائها المظلومية التاريخية في عهد الحكومات السابقة.وما أن وصلت هذه ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النهضة؛ تساقط آخر أحجار الدومينو الإخواني - ليلى موسى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النهضة؛ تساقط آخر أحجار الدومينو الإخواني - ليلى موسى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).