الحراكات الجماهيرية سماتها وتطورها ومطالبها (1) - نهاد ابو غوش

2021/07/29 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش بدأ مصطلح "الحراك" يفرض نفسه بقوة على أجندة الحياة السياسية الفلسطينية في السنوات الأخيرة، فعلى امتداد العقد الأخير شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة سلسلة من الحراكات الشعبية التي تفاوتت في طبيعة مطالبها (سياسية أو اجتماعية) وفي حجمها واتساع نطاقها، وكذلك في استمراريتها، ولكن يمكن القول بكل ثقة أن هذه الحراكات مثلت ظاهرة جديدة ومميزة، وفرضت حضورا لافتا في الحياة السياسية الفلسطينية.ويمكن أن نع ......





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