25 جويلية : إنه النظام يعيد للواجهة حراسه الأقدر على ضمان تواصله - بشير الحامدي

2021/07/29 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بشير_الحامدي في مارس 2011 وبعد سقوط حكومتي محمد الغنوشي الأولى والثانية التين جيء بهما بعد تهريب الديكتاتور بن علي وتحت حراسة الجيش والبوليس وفي قلب الغليان الثوري ومهدتا لقوى الثورة المضادة إمكانية ترميم النظام عبر هيئة بن عاشور المسماة " الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي" ولمواجهة الفراغ السياسي جيء وقتها بحكومة الباجي قايد السبسي الانتقالية التي كانت مهمتها حراسة الانقل ......





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