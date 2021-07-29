مجلس الخدمة يعلن قرب تعيين 2100 من المجموعة الطبية وإنجاز بيانات خريجي العلوم

2021/07/29 | 15:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملة الشهادات العليا والأوائل ليتم توظيفهم يجب ان تكون هناك حركة ملاك مصادقة.

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