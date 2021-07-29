2021/07/29 | 15:47 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخزعلي يهدد بموقف اخر: اكشفوا نتائج التحقيق بموت هشام محمد تحت التعذيب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/29 | 15:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي يهدد بموقف اخر: اكشفوا نتائج التحقيق بموت هشام محمد تحت التعذيب) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي يهدد بموقف اخر: اكشفوا نتائج التحقيق بموت هشام محمد تحت التعذيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).