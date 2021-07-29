2021/07/29 | 15:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صدقت محكمة تحقيق نينوى أقوال متهم انتحل صفة لواء في وزارة الداخلية ومدير مكتب وكيل وزير الداخلية.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ان المتهم انتحل صفة لواء في وزارة الداخلية ومدير مكتب الفريق احمد ابو رغيف لابتزاز مدراء الدوائر والمسؤولين في المحافظة لدفعهم الى تعيين أشخاص والحصول على مشاريع ومقاولات، مضيفا ان المتهم كان يهدد المسؤولين بإحالتهم إلى لجنة مكافحة الفساد في حال عدم تنفيذ طلباته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصديق أقوال متهم انتحل صفة أصحاب مناصب عليا في الداخلية ومكتب أبو رغيف) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصديق أقوال متهم انتحل صفة أصحاب مناصب عليا في الداخلية ومكتب أبو رغيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).