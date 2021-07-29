كردستان تواصل تسجيل اصابات يومية مرتفعة بكورونا

2021/07/29 | 15:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان،

اليوم الخميس، تسجيل حصيلة مرتفعة

جديدة باصابات كورونا بعد ان اظهرت

الفحوصات اصابة أكثر من 3000 شخص خلال

الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إنها "سجلت 30

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