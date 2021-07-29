2021/07/29 | 15:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس،

القبض على الإرهابي الملقب "أبو قتادة"

بمحافظة نينوى.

وقالت الوزارة في بيان، انه "مفارز

مديرية استخبارات وأمن نينوى احد مفاصل

المديرية العامة للاستخبارات والأمن

وبالت

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