نينوى.. الإطاحة بسبعة ارهابيين شغلوا عدة مناصب في تنظيم داعش

2021/07/29 | 15:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم

الخميس، القبض على (٧) ارهابيين شغلوا

عدة مناصب في تنظيم داعش بمحافظة نينوى.

وذكرت الخلية في بيان، انه "من خلال

المتابعة الميدانية والجهود

الاستخباراتية المتواصلة لمتا

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