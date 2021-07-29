شاب سوري يحول سيارة قديمة إلى

2021/07/29 | 16:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن شاب سوري مقيم في تركيا بإصرار وعزيمة من تحويل سيارة قديمة إلى مصدر رزق له.وغيّر عبدالله درويش الهيكل الداخلي للسيارة، وحولها لما يشبه الغرفة المجهزة بكل شيء، ليقدم لزبائنه رحلات بهدف التصوير والتخييم.

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