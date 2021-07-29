2021/07/29 | 16:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية مقطع فيديو يحمل فيه سعيد على الذين "نهبوا المال العام"، مشيرا إلى تقرير وضعته "لجنة تقصي الفساد" الحكومية التي أنشئت بعد الثورة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس التونسي يتقرح "صلحا جزائيا" مع متهمين بالفساد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس التونسي يتقرح "صلحا جزائيا" مع متهمين بالفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).