الخارجية الأميركية تدعو إلى محاسبة ’مستهدفي’ الناشطين العراقيين

2021/07/29 | 16:07 - المصدر: وكالة ناس

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نتقدم بتعازينا لأسرة علي كريم، 26 عامًا، نجل الناشطة العراقية البارزة فاطمة البهادلي.



يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان وأحبائهم مخاطر يومية وهم يناضلون من أجل الحريات الأساسية.

نؤكد على الدعوات لإجراء تحقيق شامل في مقتل علي، ومحاسبة الذين يستهدفون الناشطين وعائلاتهم.

الخارجية الأميركية

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