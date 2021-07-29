العراق يسجل حصيلة ثقيلة بإصابات كورونا

2021/07/29 | 16:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الصحة، الموقف الوبائي لهذا اليوم، مسجلة مجدداً أعلى حصيلة إصابات منذ دخول الوباء.وقالت الوزارة، إنها سجلت اليوم 13259 إصابة جديدة بالفيروس قابلتها 9401 حالة تعافٍ منه". وأضافت، أنها سجلت 49 حالة وفاة خلال 24 ساعة فيما بلغ عدد متلقي اللقاح 93831 شخصا".

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