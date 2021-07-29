بوغبا يوجه رسالة مؤثرة لأسطورة الجمباز بعد انسحابها من أولمبياد طوكيو

2021/07/29 | 16:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حرص نجم مانشستر يونايتد لكرة القدم، الفرنسي بول بوغبا، على دعم أسطورة الجمباز، الأمريكية سيمون بايلز، عقب انسحابها من أولمبياد طوكيو من أجل التركيز على صحتها الذهنية.وكتب بوغبا المتوج بمونديال 2018 مع فرنسا، عبر حسابه في موقع “تويتر”: “لحظة من القوة لا يمكن إنكارها، دائما ما نركز على الجانب البدني للصحة ولكن […]

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