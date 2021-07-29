تسجيل 13259 اصابة جديدة بكورونا في عموم العراق

2021/07/29 | 16:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، تسجيل 13259 اصابة جديدة بكورونا وتسجيل 49 حالة وفاة، فيما تماثل 9401 شخصا للشفاء خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

ادناه الموقف الوبائي كما نشرته وزارة الصحة:

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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