سعدي بيره: الاتحاد الوطني الكوردستاني ملتزم بالدستور

2021/07/29 | 16:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل سعدي احمد بيره عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في مدينة اربيل ، اليوم الخميس، القنصل البريطاني بالوكالة ملاني سمارت.

وخلال لقاء بين الجانبين، تم بحث اخر المستجدات والوضع السياسي والعسكري في العراق واقليم كوردستان والمنطقة.

وسلط سعدي احمد بيره، للوفد الزائر، الضوء على ملاحظات وطروحات الاتحاد الوطني الكوردستاني حول الاوضاع السياسية العامة في العراق واقليم كوردستان والمنطقة، معلنا: ان الاتحاد الوطني مع الاستقرار السياسي والامني في المنطقة بشكل عام والعراق بشكل خاص، مع استقلالية القضاء وتعديل نقاط وبنود الدستور العراقي والذي هو المصدر الوحيد والاساس والمرجع القانوني لتنظيم الاعمال في البلاد، مطالبا المملكة المتحدة ان تفعل دورها ومكانتها المهمة على الصعيد الدولي والاقليمي لزيادة التقارب بين الاطراف وحل المشاكل والمعوقات السياسية.

السيدة ميلاني سمارت القنصل البريطاني بالوكالة ملاني سمارت، اعلنت: ان حكومة بريطانيا مع الاستقرار السياسي والوئام في المنطقة، في الوقت الذي ترغب فيه تتفق الحوارات السلمية واحترام الرؤى والطروحات وان تصب في المصلحة العليا لحل مجمل المشاكل والمعوقات وتهيئة اجواء ملائمة لتطوير الاقتصاد والمجتمع والرفاهية، مضيفة: نعرب عن استعدادنا للتعاون وتقديم المساعدة لانجاح اي جهود تكون مبعثا لحل المشاكل كافة.

PUKmedia ترجمة

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