الصحة تسجل 13259 إصابة جديدة بكورونا

2021/07/29 | 16:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا.

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