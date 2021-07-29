(الصباح) تنعى الصحفي إسماعيل زاير

2021/07/29 | 16:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ببالغ الأسى والحزن والألم تنعى أسرة "الصباح" أحد أبرز الصحفيين العراقيين، ومن مؤسسي شبكة الإعلام العراقي وجريدة الصباح المغفور له الأستاذ اسماعيل زاير

إننا إذ نعزّي أسرته الكريمة، وقرّاءه ومحبيه، والأسرة الصحفية، فإننا نبتهل إلى الله أن يتغمد روحه الكريمة بواسع رحمته وجنانه، ونسال الله ان يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون

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